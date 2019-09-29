Племянника Меган Маркл задержали в Голливуде

Принц Гарри и его жена Меган Маркл отправились в большой тур по Африке. С собой супруги взяли четырехмесячного наследника Арчи.

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Тем временем, родственники Маркл продолжают преподносить ей неприятные сюрпризы. По информации издания The Hollywood Reporter, ее племянник Томас Дули устроил в Голливуде целое шоу. Прохожие обратили внимание на молодого человека, который находился на улице почти без одежды (на нем было одно полотенце) и что-то без конца выкрикивал. Тогда на место вызвали полицейских.

Когда к молодому человеку подошли стражи порядка, он попытался скрыться. В итоге родственника супруги принца Гарри задержали. Причем, Томас мог отделаться штрафом за мелкое хулиганство. Но во время задержания один из полицейских повредил ногу. По этой причине племянник Меган Маркл находится под стражей.

По информации инсайдеров, молодой человек был под воздействием запрещенных веществ.

Напомним, у Меган Маркл далеко не простые отношения с родственниками. К примеру, отец бывшей актрисы ни разу не видел своего внука. Супруга принца Гарри объяснила свое решение тем, что хотела оградить наследника от «дурного влияния».