Год назад Миронов попросил Захарова как можно дольше радовать зрителей

Карьера знаменитого актера и режиссера Евгения Миронова напрямую связана с именем Марка Захарова. Его профессиональный старт начался с массовки в спектакле «Ленкома». Об этом артист рассказывал в программе «Сегодня вечером», посвященной юбилею режиссера. Передачу, которая вышла год назад, повторили на «Первом канале» в память о Марке Захарове.
Много лет назад, когда Евгений Миронов был студентом Саратовского театрального училища, к ним на гастроли приехали артисты театра «Ленком» и предложили поучаствовать в спектакле «В списках не значился». Миронов попал в массовку, которая изображала туристов. Он очень гордился этим, потому что побывал на одной сцене со знаменитостями.
«Для меня это было самым большим подарком! Я учился у Марка Анатольевича, впитывал все. У меня ощущение, что я знаком с ним всю жизнь, что мы члены одной большой семьи», — говорил в эфире Миронов.
Артист попросил Захарова удивлять людей как можно дольше. «Я до сих пор вижу в вас молодой дух и восхищаюсь им. Восхищаюсь вашим острым умом и потрясающим чувством юмора. Научиться этому невозможно. Этим можно любоваться и напитываться, что мы все и делаем. Спасибо вам за все! Я вас люблю!», — сказал Миронов и попросил режиссера еще как можно дольше радовать своих зрителей и коллег.
Марк Анатольевич ответил, что будет стараться.