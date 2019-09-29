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Год назад Миронов попросил Захарова как можно дольше радовать зрителей

Культовый российский режиссер ответил, что будет стараться.

Год назад Миронов попросил Захарова как можно дольше радовать зрителей
Евгений Миронов, "Сегодня вечером", стоп-кадр

Карьера знаменитого актера и режиссера Евгения Миронова напрямую связана с именем Марка Захарова. Его профессиональный старт начался с массовки в спектакле «Ленкома». Об этом артист рассказывал в программе «Сегодня вечером», посвященной юбилею режиссера. Передачу, которая вышла год назад, повторили на «Первом канале» в память о Марке Захарове.

Много лет назад, когда Евгений Миронов был студентом Саратовского театрального училища, к ним на гастроли приехали артисты театра «Ленком» и предложили поучаствовать в спектакле «В списках не значился». Миронов попал в массовку, которая изображала туристов. Он очень гордился этим, потому что побывал на одной сцене со знаменитостями.

«Для меня это было самым большим подарком! Я учился у Марка Анатольевича, впитывал все. У меня ощущение, что я знаком с ним всю жизнь, что мы члены одной большой семьи», — говорил в эфире Миронов.

Артист попросил Захарова удивлять людей как можно дольше. «Я до сих пор вижу в вас молодой дух и восхищаюсь им. Восхищаюсь вашим острым умом и потрясающим чувством юмора. Научиться этому невозможно. Этим можно любоваться и напитываться, что мы все и делаем. Спасибо вам за все! Я вас люблю!», — сказал Миронов и попросил режиссера еще как можно дольше радовать своих зрителей и коллег.

Марк Анатольевич ответил, что будет стараться.

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Год назад Миронов попросил Захарова как можно дольше радовать зрителей
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