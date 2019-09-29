Голубкина вспомнила, как Захаров подарил ей на день рождения серп

Лариса Голубкина в программе «Сегодня вечером» на «Первом канале» рассказала о нестандартном подарке Марка Захарова, который всегда отличался необычным чувством юмора.

В советское время даже самые известные люди ходили на праздники друг к другу в гости. Было это и в театральной среде. Однажды в доме Голубкиной и Андрея Миронова появился Марк Анатольевич. Актерская семья отмечала двойной день рождения: 8 марта родился Миронов, а 9 марта – Голубкина. Так вот режиссер не придумал ничего лучше, как подарить артисту самовар, а актрисе – серп. Вручая подарок, он что-то проговорил про советскую власть, посетовав, что молота не нашел.

Голубкина шутку подхватила и подарила уже на его день рождения 36 томов сочинений Владимира Ильича Ленина. Кстати, актриса утверждает, что и серп, и самовар до сих пор хранятся в ее доме.

Программа, посвященная памяти Марка Захарова, повторно вышла в эфир в день его смерти, 28 сентября.