НОВОСТИ

Голубкина вспомнила, как Захаров подарил ей на день рождения серп

Режиссер всегда отличался потрясающим чувством юмора и нестандартным мышлением.

Голубкина вспомнила, как Захаров подарил ей на день рождения серп
Голубкина, "Сегодня вечером", стоп-кадр

Лариса Голубкина в программе «Сегодня вечером» на «Первом канале» рассказала о нестандартном подарке Марка Захарова, который всегда отличался необычным чувством юмора.

В советское время даже самые известные люди ходили на праздники друг к другу в гости. Было это и в театральной среде. Однажды в доме Голубкиной и Андрея Миронова появился Марк Анатольевич. Актерская семья отмечала двойной день рождения: 8 марта родился Миронов, а 9 марта – Голубкина. Так вот режиссер не придумал ничего лучше, как подарить артисту самовар, а актрисе – серп. Вручая подарок, он что-то проговорил про советскую власть, посетовав, что молота не нашел.

Голубкина шутку подхватила и подарила уже на его день рождения 36 томов сочинений Владимира Ильича Ленина. Кстати, актриса утверждает, что и серп, и самовар до сих пор хранятся в ее доме.

Программа, посвященная памяти Марка Захарова, повторно вышла в эфир в день его смерти, 28 сентября.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЗахаровЛариса Голубкинапамяти Марка Захароваумер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Голубкина вспомнила, как Захаров подарил ей на день рождения серп
Интересно?
Поделись с друзьями: