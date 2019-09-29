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«Нечесанные и опухшие»: Анфиса Чехова показала фото без макияжа

Ведущая не стесняется своего естественного внешнего вида.

«Нечесанные и опухшие»: Анфиса Чехова показала фото без макияжа
Фото: Globallookpress.com

Не каждая знаменитость решается показать себя в натуральном виде, отказавшись от макияжа и обработки фотографий. Это можно понять — на экране звезды всегда выглядят буквально «на миллион» и боятся не соответствовать ожиданиям зрителей.

Но тем не менее мировой тренд на естественный внешний вид постепенно упрочняет свои позиции. Все больше звезд публикуют свои фото без прикрас — из гримерки, с отдыха, из спа-салонов.

Не осталась в стороне и Анфиса Чехова. Ведущая выложила несколько утренних фотографий с сыном и их новой маленькой собакой. На снимках Анфиса и сын недавно проснулись и знаменитость еще не успела навести марафет.

«Нечесанные и опухшие утренние фото, без макияжа и фотошопа самые искренние.
С добрым утром, мои любимые читатели и смотрители моей жизни», — написала Чехова.

Поклонники отметили, то и без макияжа звезда выглядит просто потрясающе. Однако еще больше внимания привлек милый щенок французского бульдога по имени Картошка. Фолловеры поинтересовались, сильно ли новый питомец портит квартиру. На это Анфиса ответила, что пока страдает только паркет.

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«Нечесанные и опухшие»: Анфиса Чехова показала фото без макияжа
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