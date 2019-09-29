Певцов порассуждал об умерших артистах после ухода Марка Захарова

Дмитрий Певцов вместе со всеми друзьями и коллегами Марка Захарова скорбит о его уходе из жизни. Смерть прославленного режиссера вновь заставила актера задуматься о вечном, а своими размышлениями он поделился с поклонниками в Instagram.

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По словам Певцова, не стало уже многих великих артистов: Николая Караченцова, Александра Абдулова, Евгения Леонова, Татьяны Пельтцер. Талантливые люди уходят из этого мира, который является лишь остановкой перед вечной жизнью.

«Наши – там. Дождались. Теперь они будут с худруком. Эта жизнь всего лишь арена, на которой сдается экзамен на зрелость для Вечной жизни. Так же, как дети сдают в школе экзамен для перехода в следующий класс», – пишет Певцов в соцсети.

В комментариях подписчики артиста признали, что с Марком Анатольевичем ушла целая творческая эпоха, и отметили, что театральный коллектив осиротел без художественного руководителя.

Напомним, когда стало известно о смерти режиссера, Певцов и Инна Чурикова находились на гастролях в Санкт-Петербурге, где играли «Аквитанскую львицу». Вся труппа «Ленкома» немедленно прервала поездки и вернулась в Москву.

Марк Захаров скончался на 86-м году жизни. Сердце мэтра остановилось из-за двухстороннего воспаления легких. В одном из своих недавних интервью режиссер признавался, что относится к актерам «Ленкома» как к родным людям.