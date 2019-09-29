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«Ждем гостей»: Высоцкая похвасталась нарядным платьем и аппетитным меню

Супруга режиссера Кончаловского всегда прекрасно выглядит.

«Ждем гостей»: Высоцкая похвасталась нарядным платьем и аппетитным меню
Фото: Globallookpress.com

Актриса Юлия Высоцкая знамениты своим превосходным чувством стиля и, конечно, умением готовить невероятно сложные и вкусные блюда. Вечером в воскресенье она представила оба свои качества, подготовившись к приходу гостей.

«Ждем гостей», — написала Юлия в своем Instagram.

На ней было надето приталенное синее платье с мелким цветочным принтом от бренда Parosh. По словам Высоцкой, несмотря на прохладную погоду она продолжает носить это платья с лета буквально не снимая. Оно настолько универсальное, что актриса сочетает его с ботинками и косухой, кедами и туфлями. Стоит отметить, что наряд Юлии отлично подчеркивает фигуру. И судя по праздничному меню, составленному к приходу гостей, этой стройной фигуре вечером угрожает большая опасность.

«Аперитив слоеные палочки, сырное печенье, оливки. А потом слоеный луковый пирог, копченый угорь с зелёным яблоком, салат с крабом и домашним майонезом, утка с яблоками, пюре. На десерт тонкий яблочный тарт со сливками и ягоды… и специально по требованию ближайших родственников», — написала Высоцкая.

Напомним, недавно Юлия удивила поклонников необычным увлечением, показав фото с рыбалки. Правда, даже отдыхая на природе, ведущая сумела выглядеть невероятно стильно.

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Тэги:

мода и стильпраздничное менюЮлия Высоцкая
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«Ждем гостей»: Высоцкая похвасталась нарядным платьем и аппетитным меню
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