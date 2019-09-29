«Загляните в свою душу»: Константин Гецати обратился к поклонникам

Победитель 18 сезона «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати всегда держит связь со своими поклонниками через социальные сети. Он не часто балует фолловеров постами, но всегда старается донести до них некую философскую мысль или важный совет.

На этот раз экстрасенс рассказал фанатам о важности собственных интересов и познания себя. По его словам, именно то, чем мы интересуемся двигает нас вперед и если оставить увлечения и погрузиться лишь в будничную суету, состоящую из рабочих обязанностей, можно утратить смысл жизни.

«Сам же человек и является главным сокровищем этого мира. Нельзя терять интерес к себе. Интерес к общению с собой. Нельзя забывать и про других людей. Нельзя жить с ними или рядом не имея интереса к ним», — написал он.

Гецати добавил, что важно уметь «погружаться» в себя для того, чтобы понять, что именно тебе сейчас нужно, ведь в нас уже есть все ответы на свои вопросы.

«Находите время и силы на свои интересы. Давайте им оценку. Меняйте их, если необходимо. Время несёт нас реками, каждого к своему водопаду. И там, в минуту падения, ценности либо вознесут нашу душу над пропастью, либо разобьют о водную гладь. Время ещё есть, загляните в свою душу», — заключил он.