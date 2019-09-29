НОВОСТИ

«Загляните в свою душу»: Константин Гецати обратился к поклонникам

Участник шоу «Битва экстрасенсов» дал важный совет подписчикам.

«Загляните в свою душу»: Константин Гецати обратился к поклонникам
Фото: кадр из шоу "Битва экстрасенсов"

Победитель 18 сезона  «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати всегда держит связь со своими поклонниками через социальные сети. Он не часто балует фолловеров постами, но всегда старается донести до них некую философскую мысль или важный совет.

На этот раз экстрасенс рассказал фанатам о важности собственных интересов и познания себя. По его словам, именно то, чем мы интересуемся двигает нас вперед и если оставить увлечения и погрузиться лишь в будничную суету, состоящую из рабочих обязанностей, можно утратить смысл жизни.

«Сам же человек и является главным сокровищем этого мира. Нельзя терять интерес к себе. Интерес к общению с собой. Нельзя забывать и про других людей. Нельзя жить с ними или рядом не имея интереса к ним», — написал он.

Гецати добавил, что важно уметь «погружаться» в себя для того, чтобы понять, что именно тебе сейчас нужно, ведь в нас уже есть все ответы на свои вопросы.

«Находите время и силы на свои интересы. Давайте им оценку. Меняйте их, если необходимо. Время несёт нас реками, каждого к своему водопаду. И там, в минуту падения, ценности либо вознесут нашу душу над пропастью, либо разобьют о водную гладь. Время ещё есть, загляните в свою душу», — заключил он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин Гецатишоу "Битва экстрасенсов"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Загляните в свою душу»: Константин Гецати обратился к поклонникам
Интересно?
Поделись с друзьями: