«Мы все когда-нибудь уйдем»: Кучера простился с Захаровым

По словам телеведущего, когда умирают великие люди, то становится нестерпимо грустно.

Телеведущий программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, которую он ведет вместе с Лерой Кудрявцевой, Оскар Кучера высказался в связи со смертью выдающегося режиссёра Марка Захарова. Он разместил в своем Instagram его фотографию.

«Как жаль. Все мы когда-нибудь уйдем, но когда уходят великие, становится нестерпимо грустно… Царствие вам небесное, Марк Анатольевич», — заявил Оскар Кучера.

больше по теме Константин Богомолов простился с Захаровым печальным снимком режиссера При этом супруг Ксении Собчак никак не прокомментировал свою запись.

Отметим, что Марк Захаров скончался от пневмонии в одной из столичных больниц. Проблемы со здоровьем у него начались еще несколько месяцев назад. Врачи делали все возможное, чтобы спасти режиссера, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Марку Захарову на момент смерти было 85 лет. Причем свой следующий день рождения он должен был отмечать буквально через две недели. Родился выдающийся режиссер в Москве 13 октября 1933 года. Захаров за свою жизнь снял несколько десятков всенародно любимых картин, от которых по сей день без ума миллионы россиян.