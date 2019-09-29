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Константин Богомолов простился с Захаровым печальным снимком режиссера

При этом супруг Ксении Собчак никак не прокомментировал свою запись.

Константин Богомолов простился с Захаровым печальным снимком режиссера
Богомолов простился с Марком Захаровым/globallookpress.com

Режиссер Константин Богомолов в Instagram почтил память режиссера Марка Захарова. Он опубликовал снимок своего коллеги, на котором тот стоит с очень грустным и задумчивыми лицом. При этом муж светской львицы Ксении Собчак никак не прокомментировал снимок.

Напомним, что Марк Захаров скончался в одной из столичных клиник в возрасте 85 лет. В последнее время у него были очень серьезные проблемы со здоровьем, особенно с легкими. Смерть наступила в результате остановки сердца. Похоронят выдающегося режиссера в столице 1 октября на Новодевичьем кладбище.

Кстати, Марк Захаров в 2018 году получил очень престижную награду – герой Труда Российской федерации. В «Ленкоме» он трудился художественным руководителем с 1973 года. Именно после его прихода театр пережил период расцвета.

Отметим, что официальной причиной смерти стала пневмония. Кстати, до своего 86-летия режиссер не дожил всего 15 дней.

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Константин Богомолов простился с Захаровым печальным снимком режиссера
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