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52-летняя Рента Литвинова вышла на подиум на Неделе моды во Франции

Актриса блестяще дефилировала в модном наряде.

52-летняя Рента Литвинова вышла на подиум на Неделе моды во Франции
Фото: Globallookpress.com

Рената Литвинова не раз признавалась в своей любви к бренду Balenciaga. Она и ее дочь Ульяна часто появляются в вещах этого бренда. И это чувство оказалось взаимно — на Неделе моды в Париже режиссер вышла на подиум в рамках показа любимого бренда.

На своей странице в Instagram Литвинова опубликовала видео, как она дефилирует в длинном, черном развивающемся наряде со шлейфом. Светлые волосы знаменитости были зализаны назад, а макияж был минималистичный.

«В показе моего выдающегося друга Дэмны — снова новая эпоха в Balenciaga. Всегда новый и первый) браво!» — написала Литвинова.

Подписчики Ренаты восхитились ее грацией и походкой, а также отметили, что ей невероятно к лицу черная простая строгость изысканного наряда.

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BalenciagaНеделя моды в ПарижеРената Литвинова
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52-летняя Рента Литвинова вышла на подиум на Неделе моды во Франции
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