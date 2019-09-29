Дочь Толкалиной удивила рецептом пирога без сахара

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова выглядит очень стройной. Сложно представить, что несколько лет назад эта хрупкая девушка потеряла почти 30 килограммов лишнего веса. С тех пор Мария тщательно следит за своим питанием и по ее собственному выражению просто «не ест бесполезные продукты».

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С некоторых пор девушка стала делиться с подписчиками рецептами любимых диетических блюд. На этот раз она рассказала о шарлотке. В исполнении Михалковой десерт получился совсем не похожим на классический бисквит с яблоками.

Начать стоит с того, что из привычных ингредиентов там только яйцо, а мука и сахар — заменены. Вместо муки Мария положила перемолотые овсяные хлопья, а сахар заменила бананами и сухофруктами.

Готовый десерт выглядит довольно аппетитно и при этом не содержит лишних калорий. Поклонники поблагодарили Марию за рецепт и пообещали, что обязательно приготовят такой же пирог по ее рецепту.