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Дочь Толкалиной удивила рецептом пирога без сахара

Мария Михалкова тщательно следит за своим питанием.

Дочь Толкалиной удивила рецептом пирога без сахара
Мария Физалкова приготовила пирог без сахара

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова выглядит очень стройной. Сложно представить, что несколько лет назад эта хрупкая девушка потеряла почти 30 килограммов лишнего веса. С тех пор Мария тщательно следит за своим питанием и по ее собственному выражению просто «не ест бесполезные продукты».

С некоторых пор девушка стала делиться с подписчиками рецептами любимых диетических блюд. На этот раз она рассказала о шарлотке. В исполнении Михалковой десерт получился совсем не похожим на классический бисквит с яблоками.

Начать стоит с того, что из привычных ингредиентов там только яйцо, а мука и сахар — заменены. Вместо муки Мария положила перемолотые овсяные хлопья, а сахар заменила бананами и сухофруктами.

Готовый десерт выглядит довольно аппетитно и при этом не содержит лишних калорий. Поклонники поблагодарили Марию за рецепт и пообещали, что обязательно приготовят такой же пирог по ее рецепту.

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Тэги:

без сахарадесертдиетадиетические продуктыЛюбовь ТолкалинаМария Михалкова-Кончаловская
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Дочь Толкалиной удивила рецептом пирога без сахара
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