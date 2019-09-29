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Лазарев признался, что скрыл от отца рождение Никиты

По словам артиста, на тот момент его папа не входил в число людей, которым он мог бы доверить подобную тайну.

Лазарев признался, что скрыл от отца рождение Никиты
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

В студии программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева спросила Сергей Лазарева о его отце — Вячеславе Юрьевиче. Родители певца развелись, когда Сереже было всего пять лет. Отношения с папой Лазарев стал налаживать уже будучи состоявшимся артистом.

«Это был период взлета Smash!! Я приехал к нему в гости, тогда он уже жил с новой семьей. Мы вместе пели песни. Папа был очень непростой, даже ревнивый. А многие его советы проходили мимо. Но какой-то помощи от меня он никогда не просил. Гордый… Наговаривать на отца, которого сейчас нет в живых я не хочу», — отметил исполнитель.

По словам Сергея, папа периодически появлялся в его жизни. Общение с ним наладилось, когда скончался родной брат певца — Павел. С отцом артист встретился на похоронах. При этом, несмотря на то, что Лазарев начал поддерживать контакты с Вячеславом Юрьевичем, о рождении Никиты он ему все-таки не рассказал. О том, что он стал дедом, мужчина узнал из газет.

«О Никите тогда никто не знал, только близкие, а он в тот момент не входил в этот узкий круг», — добавил Сергей.

Отец певца скончался в 2017 году из-за внутреннего кровотечения, у мужчина открылась язва. Вячеслав Юрьевич намерено избегал больниц, отказывался обращаться к врачам, так как полагал, что у него рак.

«Он умер ночью. Накануне написал мне: «Помянем Пашу». А на следующий день я узнал, что папа умер», — отметил Лазарев.

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Влад ТопаловЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"
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Лазарев признался, что скрыл от отца рождение Никиты
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