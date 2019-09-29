Волочкова: «Мое имя открывает перед дочерью многие двери»

Анастасия Волочкова продолжает писать колонки на сайт Teleprogramma.pro. На этот раз артистка рассказала о своей дочери – 14-летней Ариадне. Балерина не скрывает, что громкая фамилия мамы помогает дочери. При этом Ариша, по ее словам, ответственно относится к данному факту и старается этим не хвастаться.

«Нередко то, что было невозможно для других людей, становилось реальным. Аришка так и говорит: «Мам, ты можешь договориться?». И я договариваюсь, конечно», — пишет Волочкова в колонке.

Сейчас Ариадна учится в гимназии на Ходынском поле. Ее звездная мама часто устраивает там мастер-классы для детей. Волочкова признается, что старается принимать активное участие в жизни дочки.

«Договаривалась об экскурсиях, делала им квест, водила в цирк к друзьям Запашным. Дочь знает, что мое имя у многих вызывает восхищение, и очень гордится этим», — пояснила Анастасия.