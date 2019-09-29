НОВОСТИ

Волочкова: «Мое имя открывает перед дочерью многие двери»

Балерина призналась, что принимает активное участие в жизни Ариадны

Волочкова: «Мое имя открывает перед дочерью многие двери»
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Анастасия Волочкова продолжает писать колонки на сайт Teleprogramma.pro. На этот раз артистка рассказала о своей дочери – 14-летней Ариадне. Балерина не скрывает, что громкая фамилия мамы помогает дочери. При этом Ариша, по ее словам, ответственно относится к данному факту и старается этим не хвастаться.

«Нередко то, что было невозможно для других людей, становилось реальным. Аришка так и говорит: «Мам, ты можешь договориться?». И я договариваюсь, конечно», — пишет Волочкова в колонке.

Сейчас Ариадна учится в гимназии на Ходынском поле. Ее звездная мама часто устраивает там мастер-классы для детей. Волочкова признается, что старается принимать активное участие в жизни дочки.

«Договаривалась об экскурсиях, делала им квест, водила в цирк к друзьям Запашным. Дочь знает, что мое имя у многих вызывает восхищение, и очень гордится этим», — пояснила Анастасия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАриадна Волочкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова: «Мое имя открывает перед дочерью многие двери»
Интересно?
Поделись с друзьями: