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Кравченко поменяла фамилию из-за Захарова

Актриса была когда-то Яковлевой.

Кравченко поменяла фамилию из-за Захарова

Народная артистка Татьяна Кравченко в программе «Сегодня вечером» на «Первом канале» рассказала, как под влиянием Марка Захарова изменила фамилию.

Много лет назад актриса была Яковлевой. В то время две Яковлевы уже блистали как на театральной сцене, так и в кино (Елена и Ольга). Конкурировать с ними уже явно не имело смысла. И Татьяна задумалась о псевдониме.

Один из вариантов, который сразу же пришел на ум – взять девичью фамилию матери Карлаш. Однако Марк Анатольевич отверг ее, сказав, что она «слишком нерусская». Тогда актриса предложила фамилию бабушки Кравченко. С этим вариантом Захаров согласился.

«Берите! В правительстве много хохлов, быстрее звание дадут!», — как всегда шутливо заметил режиссер.

Напомним, Марк Захаров умер 28 сентября в московской клинике от пневмонии. Болезнь была повторной и дала осложнения. Худрук «Ленкома» не сразу обратился к врачам, а когда попал в больницу, было уже поздно.

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Кравченко поменяла фамилию из-за Захарова
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