Корикова назвала причину смерти режиссера Алексея Сахарова

Актриса Елена Корикова в Instagram поделилась подробностями ухода из жизни известного режиссера Алексея Сахарова, который снял фильм «Барышня-крестьянка». Как она отметила, в год выхода ленты на широкие экраны они с ним получили огромное количество призов. Однако нашлись те, кто стал писать гадости про эту картину.

«Одна из таких статей попалась на глаза Алексею Николаевичу. После прочтения, как рассказала его жена, ему стало плохо с сердцем, и он умер…А «этот», кто написал, наверное, до сих пор живет. Только как он с этим живет?» — спросила актриса у своих поклонников.

Она отметила, что в России артистам нельзя обратиться ни к врачу, ни в полицию. Информация сразу попадает к желтой прессе и начинаются различные сплетни. Корикова считает, что своими материалами журналисты разрушают жизнь людям искусства. Их лишают работы, личной жизни и самой жизни.

Корикова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. Ей интересно, есть ли у деятелей искусства хоть какое-то право на защиту от нападок желтой прессы и бесконечной клеветы в свой адрес.

Также она мечтает, чтобы в России наконец-то появился закон, согласно которому частная жизнь известных людей стала бы неприкосновенна. Только так, как она считает, можно остановить тот поток грязи, который каждый день выливается в соцсетях и на всевозможных информационных ресурсах на известных людей. Она очень надеется, что в самое ближайшее время в этом направлении будут предприняты какие-то меры. Только в таком случае, когда она считает, в нашей стране будет процветать искусство, а не грязные сплетни о звездах.