«Главное, чтобы вода была горячей»: Лазарев рассказал, что входит в его райдер

Певец вспомнил, как однажды после концерта ему пришлось принимать душ с ледяной водой.

36-летний Сергей Лазарев стал гостем нового выпуска шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии супруга хоккеиста Игоря Макарова спросила певца о том, что входит в его райдер и может ли артист при желании спустить баснословную сумму на какие-то вынужденные траты.

«Я могу себе многое позволить. Но я не расточительный человек и не спускаю деньги по ветру. Знаешь, чем старше я становлюсь, тем скромней становится и мой райдер. Разумеется, выбираю люксовые номера и лучшие гостиницы в городе. Был случай, когда организаторы предложили мне шестикомнатные апартаменты. Это слишком, мне и двух комнат хватит. Я беспроблемный человек», — добавил певец.

По словам Сергея, однажды после концерта ему пришлось принимать душ с ледяной водой. С тех пор Лазарев стал серьезно подходить к этому вопросу.

«Главное, чтобы вода была горячая и не ржавая. И такое бывало в жизни. А если после выступления мне хочется выпить бокал вина, то я сам плачу за заказанный мною алкоголь. На организаторов ничего не вешаю», — признался артист.

Особое внимание, по словам Лазарева, он уделяет теме питания. Певец не скрывает: он тщательно следит за рационом и не позволяет себе лишнего.