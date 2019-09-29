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Максим Галкин показал, как читает своим детям сказки

Архивным видео поделились поклонники Лизы и Гарри.

Максим Галкин показал, как читает своим детям сказки
Лиза и Гарри Галкины/instagram.com/maxgalkinru/

Поклонники семьи Пугачевой поделились архивным видео, снятым в доме звезд. В кадре отец семейства Максим Галкин читает Лизе и Гарри книгу. Малышам на видео не больше трех лет. Судя по всему, это часть программы «МаксимМаксим», которая выходила на «Первом канале» в 2016 году.

Программу достаточно быстро закрыли из-за невысоких рейтингов, однако благодаря ей люди лучше узнали о семье Пугачевой и Галкина, поскольку съемки проходили прямо в их родовом замке.

На опубликованном видео Лиза и Гарри старательно внимают своему отцу, который читает им сказки. Дети живо и очень мило реагируют как на услышанные слова, так и на картинки в книге. Они настолько увлечены процессом, что не замечают съемочной группы рядом. Однако в какой-то момент сын Максима словно прозревает и неожиданно спрашивает, показывая пальцем в камеру: «Кто это?» Ситуация выглядит очень комично.

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Максим Галкин показал, как читает своим детям сказки
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