«Не вижу повода расстраиваться»: Миро высказалась о смерти Захарова

28 сентября, на 86-м году жизни ушел из жизни один из ярчайших режиссеров театра и кино, Марк Захаров. Его ученики, поклонники и политики продолжают выражать свои соболезнования по поводу утраты такого важного человека.

Однако не все предаются скорби. Так, Лена Миро заявила, что ее не расстроило известие о смерти Захарова. Блогер утверждает, что тут нет повода для грусти, ведь человек прожил достойную жизнь и был не молод. Свой пост, посвященный культурному деятелю, она назвала «Зачем умер Марк Захаров».

По мнению Миро, Захаров «сделал» лучших актеров Союза, таких, как Александр Абдулов и Олег Янковский. Кроме того, он сделал «Ленком» — главным театром страны.

Не оставила блогер в стороне и личную жизнь Захарова. Она обратила внимание на тот факт, что будучи успешным и знаменитым человеком, он никогда не был уличен в порочащих его связях и до самой смерти оставался с одной своей женой, с которой познакомился в молодости еще в провинции.

«Я не вижу повода расстраиваться по поводу кончины Захарова. Человек прожил прекрасную и долгую жизнь. Был богат, ни в чём не испачкался и, главное, занимался любимым делом, которое у него получалось лучше всех. Зачем умер Захаров? Просто взял — прожил жизнь и умер. Да за тем, что всё, что надо, он сделал. И молодец — всем бы так», — заключила Миро.

Напомним, ранее сегодня воспоминаниям о режиссере предавалась Любовь Толкалина. Бышая супруга Егора Кончаловского вспомнила, что проходила прослушивания у Захарова в ГИТИС.