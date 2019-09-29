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«Матрешка, водка, балалайка»: россияне высмеяли Шварценеггера из-за шубы

Его сын нарядился не лучше – в шинель серого цвета.

«Матрешка, водка, балалайка»: россияне высмеяли Шварценеггера из-за шубы
Шварценеггер. Фото Global look press

Старина Арни решил побаловать сына добрым словом, но в итоге нарвался на комментарии наших соотечественников. Шварценеггер поздравил своего сына Кристофера с 22-летием, выбрав для иллюстрации нестандартное фото на фоне практически сибирского снега.

Вот только креативность американского артиста и политика русскоговорящие фолловеры не поняли. Подписчиков позабавила медвежья шуба Арнольда и серая шинель его отпрыска, уж очень напоминающая русскую.

«Матрешка, водка, балалайка», «Шеврон-то русский на плече», «Где он взял такое крутое пальтишко?», «Арни, почему твой сын в русской форме полковника?», «О, Олег Попов и дрессированный медведь!», «Полковник в ондатровой шапке, я носил такую 20 лет назад», «Скоро тоже попросят гражданство России… Еще и губернатором станет… Если продвинет тему присоединения Калифорнии к России», — посмеялись россияне.

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«Матрешка, водка, балалайка»: россияне высмеяли Шварценеггера из-за шубы
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