«Матрешка, водка, балалайка»: россияне высмеяли Шварценеггера из-за шубы

Старина Арни решил побаловать сына добрым словом, но в итоге нарвался на комментарии наших соотечественников. Шварценеггер поздравил своего сына Кристофера с 22-летием, выбрав для иллюстрации нестандартное фото на фоне практически сибирского снега.
Вот только креативность американского артиста и политика русскоговорящие фолловеры не поняли. Подписчиков позабавила медвежья шуба Арнольда и серая шинель его отпрыска, уж очень напоминающая русскую.
«Матрешка, водка, балалайка», «Шеврон-то русский на плече», «Где он взял такое крутое пальтишко?», «Арни, почему твой сын в русской форме полковника?», «О, Олег Попов и дрессированный медведь!», «Полковник в ондатровой шапке, я носил такую 20 лет назад», «Скоро тоже попросят гражданство России… Еще и губернатором станет… Если продвинет тему присоединения Калифорнии к России», — посмеялись россияне.