«Матрешка, водка, балалайка»: россияне высмеяли Шварценеггера из-за шубы

Его сын нарядился не лучше – в шинель серого цвета.

Старина Арни решил побаловать сына добрым словом, но в итоге нарвался на комментарии наших соотечественников. Шварценеггер поздравил своего сына Кристофера с 22-летием, выбрав для иллюстрации нестандартное фото на фоне практически сибирского снега.

Вот только креативность американского артиста и политика русскоговорящие фолловеры не поняли. Подписчиков позабавила медвежья шуба Арнольда и серая шинель его отпрыска, уж очень напоминающая русскую.