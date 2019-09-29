Старейшая в мире суррогатная мать собирается родить 16-го ребенка

52-летнюю британку Кэрол Хорлок можно назвать профессиональной матерью. За свою жизнь женщина родила уже 15 раз. Нет, своих детей у нее только двое, а остальных она родила для других людей, по контракту.

Суррогатное материнство в Великобритании оплачивается довольно неплохо. Если у женщины нет проблем со здоровьем, она подходит по всем характеристикам бездетной паре и без проблем вынашивает и производит на свет детей, то за каждого малыша ей полагается около 15000 фунтов стерлингов. В пересчете на рубли это составит примерно один миллион двести тысяч.

В последний раз Кэрол родила в апреле 2013 года, ей было 47 лет. Врач предупредила ее, что стоит остановиться, ведь в таком возрасте беременность — это уже не шутки и она серьезно рискует своим здоровьем. По словам Кэрол, она «чуть было не ушла на пенсию», но однажды ей на глаза попалась статья в газете, в которой говорилось о ее коллеге, которая была значительно старше, и она снова загорелась идеей забеременеть.

«В первую очередь я хочу помочь женщинам, которые не могут родить ребенка сами. Просто поверьте, деньги, которые вы потратите на суррогатную мать, не стоят синяков и побочных эффектов от гормональной терапии, которую предложат вам врачи, чтобы вы, может быть, когда-нибудь смогли сами родить своего ребенка», — приводит слова Кэрол The Sun.

В настоящий момент «профессиональная мать» решила родить еще одного ребенка, который станет 16-м по счету. Она призналась, что ее собственная семья не в восторге от такого решения. Ее старшая дочь пришла в ужас и устроила настоящую истерику, заявив, что ее мать слишком стара для подобных мероприятий. Супруг Кэрол, Пол, в свою очередь сказал ей, что его, безусловно, не радует такое решение, ведь никакие деньги не стоят ее жизни и здоровья, но он готов поддержать ее, что бы она ни выбрала.