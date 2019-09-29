Экстрасенсы рассказали о бойфренде Волочковой и приняли ее за мужчину

Анастасия Волочкова стала «Мистером Х» в 20 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Участники испытаний по-разному справились с задачей. Различной была и реакция Анастасии на слова экстрасенсов. Любопытно, что один из них принял балерину за низкорослого мужчину-компьютерщика.
Оплошность допустил Доктор Майкл. Это так позабавило балерину, что она не смогла выполнить условия испытания – сохранить тишину – и рассмеялась в голос.
Бурно отреагировала балерина и на другого экстрасенса – Дмитрия Матвеева, который хоть и описал ее практически досконально, сняв с глаз повязку, но не узнал популярную личность. Артистка была возмущена, что ее персона кому-то неизвестна, и фактически сорвалась на нем. Участник битвы обвинил Анастасию в высокомерии и покинул место испытания.
А вот Алиса Суровова понравилась Волочковой, та нажала на больную точку артистки – ее мужчину – и Анастасия решила даже поговорить с ней отдельно. «Они живут вместе, вижу слезы, все не так просто. Я даже боль в груди чувствую», – сказала участница шоу. Она заявила, что этот мужчина балерине не нужен, потому что слишком все сложно. «Ну да», – подтвердила Анастасия. Женщины проговорили на эту тему тет-а-тет полчаса. Позже Анастасия призналась: «Мой мужчина говорит мне, что со мной жить, как на вулкане».