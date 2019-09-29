Экстрасенсы рассказали о бойфренде Волочковой и приняли ее за мужчину

Анастасия Волочкова стала «Мистером Х» в 20 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Участники испытаний по-разному справились с задачей. Различной была и реакция Анастасии на слова экстрасенсов. Любопытно, что один из них принял балерину за низкорослого мужчину-компьютерщика.

больше по теме Волочкова заявила, что мать заставила ее избавиться от ребенка Родительница звезды настояла на аборте.

Оплошность допустил Доктор Майкл. Это так позабавило балерину, что она не смогла выполнить условия испытания – сохранить тишину – и рассмеялась в голос.

Бурно отреагировала балерина и на другого экстрасенса – Дмитрия Матвеева, который хоть и описал ее практически досконально, сняв с глаз повязку, но не узнал популярную личность. Артистка была возмущена, что ее персона кому-то неизвестна, и фактически сорвалась на нем. Участник битвы обвинил Анастасию в высокомерии и покинул место испытания.

А вот Алиса Суровова понравилась Волочковой, та нажала на больную точку артистки – ее мужчину – и Анастасия решила даже поговорить с ней отдельно. «Они живут вместе, вижу слезы, все не так просто. Я даже боль в груди чувствую», – сказала участница шоу. Она заявила, что этот мужчина балерине не нужен, потому что слишком все сложно. «Ну да», – подтвердила Анастасия. Женщины проговорили на эту тему тет-а-тет полчаса. Позже Анастасия призналась: «Мой мужчина говорит мне, что со мной жить, как на вулкане».