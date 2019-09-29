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Борисова рассказала, какие вещества употребляют звезды шоу-бизнеса

Телеведущей прискорбно, что с наркотиками попалась актриса Наталья Бочкарева.

Борисова рассказала, какие вещества употребляют звезды шоу-бизнеса
Борисова заявила,что звезды шоу-бизнеса употребляют наркотики/globallookpress.com

Телеведущая Дана Борисова заявила, что российские звезды шоу-бизнеса активно употребляют запрещенные вещества. По ее словам, они отдают предпочтение различным солям – амфетамину и мефедрону. При этом звезда подчеркнула, что наркотики – это общая беда всего человечества, а не только известных людей.

Дана Борисова. Фото
Дана Борисова осудила Наталью Бочкареву/globallookpress.com

Борисова заметила, что в свое время наркотики не прошли стороной и мимо нее. Впрочем, ей удалось вовремя остановиться и побороть пагубную привычку. Сейчас Борисова делает собственную программу на тему наркотиков и их вреда. Также она помогает людям, которые оказались в реабилитационных центрах, сбившись с правильного пути.

Напомним, что актриса Наталья Бочкарева, которая стала широко известна после выхода на экраны сериала «Счастливы вместе», предположительно, была задержана недавно с кокаином в нижнем белье.

«Я сама была в аналогичной ситуации, только меня задержали за алкоголь. Ну, что могу сказать — прискорбно», — заключила Борисова, когда узнала историю о Наталье Бочкаревой, сообщает Ura.ru.

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Дана БорисоваДана Борисова наркозависимостьНаталья Бочкарева
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Борисова рассказала, какие вещества употребляют звезды шоу-бизнеса
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