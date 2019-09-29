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Садальский порассуждал о датах смерти после ухода Марка Захарова

Как считает актер, вероятность умереть возрастает у людей за месяц до дня рождения.

Садальский порассуждал о датах смерти после ухода Марка Захарова
Станислав Садальский. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Вместе с миллионами поклонников и звезд отечественного театра и кино об уходе из жизни Марка Захарова скорбит Станислав Садальский. Накануне актер поделился в Instagram воспоминаниями о прославленном мэтре и принес слова соболезнования его родным, а в своем последнем посте он порассуждал о датах смерти.

По наблюдениям Садальского, вероятность умереть у любого человека возрастает примерно за месяц до его дня рождения. Этот странный статистический феномен под названием Birthday Effect описан даже в англоязычной «Википедии».

«Эффект дня рождения, согласно которому вероятность смерти выше в день рождения и/или в окрестности этого дня. Будьте осторожны, мои любимые друзья, и живите вечно», – написал артист, отметив Марка Захарова в тегах к посту.

Марка Анатольевича Захарова не стало в субботу, 28 сентября. Режиссер и художественный руководитель «Ленкома» не дожил до своего 86-летия около двух недель. К слову, вскоре исполнится год со дня смерти Николая Караченцова. Актер скончался в 73 года всего за день до своего дня рождения.

А что думаете вы о словах Садальского?

Марка Захарова похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище. Фото: globallookpress
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InstagramМарк ЗахаровСтанислав Садальскийумер Марк Захаров
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Садальский порассуждал о датах смерти после ухода Марка Захарова
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