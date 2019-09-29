«Голодовка не работает»: Борисова заявила, что ее вес вышел из-под контроля

43-летняя Дана Борисова опубликовала в Instagram свежие кадры, обратившись за советам к верным почитателям. Телеведущая пожаловалась на набор веса, признавшись, что только за последние две недели она поправилась на два килограмма. По мнению знаменитости, ее вес вышел из-под контроля. При этом Борисова уточнила, что после реабилитации следила за своим рационом, благодаря чему смогла похудеть до 51,7 кг.

«И это мой идеальный вес», — утверждает Дана.

Знаменитость также припомнила, что по возвращению в Москву из Таиланда она некоторое время принимала прописанные антидепрессанты. Из-за чего девушка поправилась на пять килограммов.

Сейчас знаменитость снова недовольна своей фигурой. В-первую очередь, телеведущую угнетает то, что она не может сбросить вес привычными способами. И все старания не приносят желаемого результат.