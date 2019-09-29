Нелли Уварова побрилась налысо в поддержку Анастасии Заворотнюк

Актриса считает, что в Сети сейчас очень много недоброжелателей, которые раздают интервью о состоянии здоровья ее коллеги.

Актриса Нелли Уварова, которая широко известна благодаря роли в сериале «Не родись красивой», призналась, что решила побриться налысо, чтобы поддержать свою давнюю подругу актрису Анастасию Заворотнюк.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» сейчас, по слухам, лечится от онкологического заболевания в одной из столичных клиник. Поговаривают, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга четвертой стадии. Родные актрисы пока упорно хранят молчание и на этот счет не высказываются.

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Интересно, что поклонники Нелли Уваровой поддержали актрису, которая решила остаться без волос. В комментариях раздалось огромное количество восторженных слов.

Нелли Уварова считает, что в Сети сейчас очень много людей, которые высказываются о возможной болезни актрисы, но при этом не владеют ситуацией. Она советует не обращать внимания на подлых людей, сообщает портал rambler.ru.