НОВОСТИ

Нелли Уварова побрилась налысо в поддержку Анастасии Заворотнюк

Актриса считает, что в Сети сейчас очень много недоброжелателей, которые раздают интервью о состоянии здоровья ее коллеги.

Нелли Уварова побрилась налысо в поддержку Анастасии Заворотнюк
Уварова побрилась налысо/globallookpress.com/

Актриса Нелли Уварова, которая широко известна благодаря роли в сериале «Не родись красивой», призналась, что решила побриться налысо, чтобы поддержать свою давнюю подругу актрису Анастасию Заворотнюк.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» сейчас, по слухам, лечится от онкологического заболевания в одной из столичных клиник. Поговаривают, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга четвертой стадии. Родные актрисы пока упорно хранят молчание и на этот счет не высказываются.

Интересно, что поклонники Нелли Уваровой поддержали актрису, которая решила остаться без волос. В комментариях раздалось огромное количество восторженных слов.

Нелли Уварова считает, что в Сети сейчас очень много людей, которые высказываются о возможной болезни актрисы, но при этом не владеют ситуацией. Она советует не обращать внимания на подлых людей, сообщает портал rambler.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиНелли Уварова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нелли Уварова побрилась налысо в поддержку Анастасии Заворотнюк
Интересно?
Поделись с друзьями: