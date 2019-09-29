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Подольская в джинсовых мини-шортах продемонстрировала стройные ноги

Певица продолжает отдыхать на Кипре, оставив мужа дома.

Подольская в джинсовых мини-шортах продемонстрировала стройные ноги
Наталья Подольская и Владимир Пресняков перед началом церемонии вручения премии "Женщина года". Фото: КП/Михаил Фролов

Наталья Подольская вот уже несколько дней отдыхает на Кипре, не забывая радовать поклонников снимками из отпуска. 37-летняя мама находится в отличной физической форме, с собой она захватила множество нарядов, которые теперь демонстрирует в Instagram.

На фото в соцсети певица предстает перед подписчиками то в стильном пижамном наряде, то в легком платье, а на последнем снимке она запечатлена на очередной прогулке. Звезда показала стройные ноги, появившись на публике в свитере и джинсовых мини-шортах, этот наряд она дополнила маленькой сумочкой на цепочке.

В подписи к посту Подольская отметила, что исключила из своего образа один элемент, который не нравится фанатам.

«Дорогие мои подписчики! Сюда я тоже хотела надеть носки, но в последний момент вспомнила о вас и решила пожалеть! Вы так расстраиваетесь», – пошутила артистка.

К слову, отдыхать Наталья отправилась без мужа, 51-летнего Владимира Преснякова. Певица заявила, что любимый супруг поступил «благородно», отпустив ее на отдых одну.

«А теперь тихонечко завидует, глупенький мой», – поделилась Подольская.

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InstagramВладимир Пресняков и Наталья ПодольскаяНаталья ПодольскаяПевица
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Подольская в джинсовых мини-шортах продемонстрировала стройные ноги
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