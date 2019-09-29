Нелли Уварова поддержала дочь Анастасии Заворотнюк

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова в Instagram поддержала дочь актрисы Анастасии Заворотнюк. «Анечка не обращай внимания на недругов, скорейшего выздоровления маме. Есть люди, которые не верят этим слухам», — заявила Нелли Уварова.

Напомним, что, по слухам, актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в одной из московских больниц в крайне тяжелом состоянии. Якобы у звезды рак мозга. Правда, ее родные пока не давали на этот счет никаких комментариев. Они ушли в глухую оборону и предпочитают на этот счет не высказываться.

Отметим, что не так давно одна из бывших медсестер клиники, где может находиться Анастасия Заворотнюк, пыталась продать СМИ фотографии из больничной палаты. Чуть позже она, боясь гнева поклонников звезды сериала «Моя прекрасная няня», от этой идеи неожиданно отказалась.

Между тем о возможной болезни Анастасии Заворотнюк в последнее время даже высказывались ее очень близкие друзья. Скорее всего, актриса действительно находится в больнице, правда, ее состояние не такое критическое, как писали СМИ ранее.