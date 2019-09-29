«Познакомимся в процессе»: Нетребко меняет третьего партнера подряд

Певица призналась, что не первый раз в такой ситуации.

Анна Нетребко находится на гастролях в Нью-Йорке. Звезда выступает с оперой Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» и пожаловалась, что у нее нет постоянного партнера по спектаклю.

«Похоже, что проклятье Макбетов Шекспировской пьесы нас накрыло. Сегодня на спектакле я увижусь с партнером… третьим по счету… Познакомимся в процессе», — написала оперная дива в своем Instagram.

Поклонники пожелали Анне удачи и вспомнили, что подобная ситуация уже случалась с ней во время спектакля «Ромео и Джульетта». Нетребко подтвердила это и со смехом вспомнила, что тогда партнеров было еще больше, целых пять.

Не забыли фанаты и отметить прекрасный внешний вид звезды. На фото, опубликованном в сопровождении к посту, Нетребко стоит на сцене в сером простом платье и белом парике. Фолловеры написали, что светлые локоны к лицу Анне, хотя родной темный цвет, несомненно, смотрится органичнее.