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«Во всей его фигуре была тоска»: Толкалина вспомнила о знакомстве с Захаровым

Бывшая супруга Егора Кончаловского скорбит по ушедшему из жизни народному артисту СССР.

«Во всей его фигуре была тоска»: Толкалина вспомнила о знакомстве с Захаровым
Марк Захаров (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Любовь Толкалина опубликовала пост в память художественного руководителя московского театра «Ленком», поделившись воспоминаниями о знакомстве с Марком Анатольевичем. Бывшая супруга Егора Кончаловского призналась, что до сих пор помнит тот день, когда она пришла пробоваться в ГИТИС к Захарову.

«Марк Анатольевич смотрел в окно, я видела его выдающийся профиль. Глаза его были закрыты… Во всей его фигуре была какая-то тоска», — отметила Толкалина, поделившись своими впечатлениями.

Несмотря на волнение, будущей актрисе удалось взять себя в руки.

«Я вышла и сказала: «Сумароков. Негде в маленьком леску…». И, о чудо! Марк Анатольевич оживился, заулыбался, чего я совсем не ожидала», — вспомнила Любовь.

Марк Захаров отметил дарование мечтающей об актерской карьере девушки, похвалив ее на прослушивании.

«Он сказал: «Организм ваш, несомненно, талантлив, приходите сразу на конкурс». И это навсегда поселило во мне огромную уверенность!! Это был тот самый волшебный пендель от Мастера», — подметила актриса.

Наряду с другими коллегами художественного руководителя московского театра «Ленком» Любовь Толкалина выразила свои искренние соболезнования семье покойного народного артиста СССР. Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.

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Егор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаОбществопотерясмертьумер Марк Захаровутрата
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«Во всей его фигуре была тоска»: Толкалина вспомнила о знакомстве с Захаровым
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