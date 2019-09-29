Стало известно, какая диета может продлить здоровье сердца

Ученые назвали продукты, которые должны быть в рационе каждого человека.

В воскресенье, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. В этот день по всему миру распространяется полезная информация, помогающая защитить здоровье сердечно-сосудистой системы.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) именно заболевания сердца и сосудов становятся наиболее частой причиной смерти человека. По прогнозам ВОЗ, в 2030 году эти болезни унесут жизни более 20 миллионов человек.

Но из этой печальной ситуации есть выход и довольно простой. Ученые рекомендуют в первую очередь наладить питание, ведь именно от него во многом зависит здоровье нашего самого важного органа.

Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России советует в первую очередь ограничить жирное мясо, сливки, творог и сахар. Предпочтение же следует отдавать продуктам, богатым калием, таким, как фасоль, орехи, сушеные абрикосы; мясу птицы, нежирным молочным продуктам и морской рыбе.

«Сбалансированное питание – это первый шаг к здоровому сердцу, оно обеспечивает человека полезными веществами, которые необходимы для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела», — приводит заявление центра РИА «Новости».