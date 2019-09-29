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Лазарев не отходил от сына в первые две недели его жизни

С появлением маленького Никиты в жизни исполнителя появился новый смысл.

Лазарев не отходил от сына в первые две недели его жизни
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

Сергей Лазарев не скрывает: он очень привязан к своей семье и пятилетнему сыну. После того, как Никита появился на свет, певец на протяжении первых двух недель не отходил от новорожденного малыша. Исполнитель не мог представить себе, что оставит сынишку хоть на минуту. По словам артиста, он не понаслышке знает, что такое расти без отца. После того, как родители Сергея разошлись, его папа перестал выходить на связь с семьей и не интересовался собственными детьми.

Именно поэтому Лазареву было важно с самого начала стать для Никиты хорошим и заботливым отцом. Певец не скрывает: он гордится тем, что его наследник растет вдумчивым и не капризным ребенком.

«Когда появился сын, я первые две недели вообще не выходил из дома», — отметил артист в студии программы «Секрет на миллион».

Заботиться о малыше Сергею помогает его мама — Валентина Викторовна. По словам бабушки Никиты, глядя на внука, она часто вспоминает, каким был ее сын в том же возрасте. Женщина уверена, что малыш многое перенял от отца. Примечательно, что Лазарев до сих пор держит в тайне имя женщины, родившей ему наследника.

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Лазарев не отходил от сына в первые две недели его жизни
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