Безруков на гастролях нашел время для прогулки с женой и сыном

Сергей Безруков поделился в Instagram свежим снимком. Ранее на личной страничке микроблога актер рассказал о том, что он едет в Германию на гастроли. Вместе с мужем в поездку отправилась и Анна Матисон. Супруги решили взять с собой за границу сына Степана. В ноябре малышу исполнится годик. Также пара воспитывает дочь Марию. Она появилась на свет в июле 2016 года.

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Несмотря на загруженный график и постоянную занятость, Безруков старается находить время и на близких. Так, Сергей смог выбраться на прогулку с Матисон и маленьким сынишкой. Супруги пока не показывали личико наследника широкой публике.

Пара предпочитает не афишировать личную жизнь. Безруков охотно делится с репортерами подробностями новых проектов, театральных гастролей и творческими планами на будущее, избегая обсуждения личных тем. Сергей уверен, что частное не должно становиться объектом для пересудов. Анна во всем поддерживает мужа. С появлением детей Матисон стала больше времени проводить дома, так как ее избранник много снимается в кино и вынужден ездить на гастроли.