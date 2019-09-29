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Назван режим стирки, способный вызвать эпидемию

Ученые выяснили, стирка при какой температуре способна нанести вред здоровью.

Назван режим стирки, способный вызвать эпидемию
Фото: Pixabay.com

Немецкие ученые пришли к выводу, что некоторые режимы работы стиральных машин могут причинить здоровью серьезный вред. Речь идет о щадящих режимах, предполагающих низкие температуры.

Основанием для проведения исследования послужило обращение в Институт гигиены и общественного здравоохранения при Университете Бонна от детской больницы, в которых продолжались эпидемии, несмотря на все принятые меры.

Массовые заболевания прекратились после замены больничной стиральной машины, что и натолкнуло исследователей на мысль, проверить качество постиранного белья. Они выяснили, что стирка на низких температурах, ниже 60 ° C, не убивает патогенные микроорганизмы. Возбудители заболеваний скапливались в отсеках средств для стирки на и уплотнителе барабана. Оттуда они каждую стирку попадали на белье и человека и провоцировали новую волну болезней.

«Одежду для маленьких детей, пожилых людей, использующих катетеры и мочесбоники, а также для людей всех возрастов, имеющих раны или другие повреждения на коже, следует стирать на высоких температурах с применением дезинфицирующих средств», — приводит MedicalXpress слова доктора медицинских наук, директора Института, Мартина Экснера.

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Назван режим стирки, способный вызвать эпидемию
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