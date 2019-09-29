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В Москве за три дня выпадет 40% месячной нормы осадков

Теплая золотая осень недолго радовала жителей столицы.

В Москве за три дня выпадет 40% месячной нормы осадков
Фото: pixabay.com

Не успели москвичи насладиться теплом и красотой золотой осени, как пришла пора снова доставать зонты и резиновые сапоги. С понедельника в российской столице ожидаются сильные дожди.

По словам представителя центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за первую половину недели, до среды, в Москве выпадет до 40% от месячной нормы осадков. Он пояснил, что причиной непогоды станут атаки атлантических циклонов.

Эксперт уточнил, что за эти три дня в столице ожидается больше осадков, чем за весь сентябрь.

«У нас в сентябре выпало всего 22 миллиметра осадков из 64, а тут выпадет 25», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

В то же время есть и хорошие новости. Несмотря на осадки, в столичный регион придет так называемое атлантическое тепло. Так, в дневное время температура будет около 15 градусов, а ночью — от 5 до 10.

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В Москве за три дня выпадет 40% месячной нормы осадков
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