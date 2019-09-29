За Бориса Корчевникова будут молиться в Дивеевском монастыре

Состояние здоровья телеведущего Бориса Корчевникова продолжает беспокоить его зрителей. Личный блог звезды наполнен посланиями с пожеланием ему долгих лет. Люди пишут, что молятся за него.

Один из поклонников Бориса написал в комментариях, что собирается в Дивеевский монастырь и намерен там помолиться за него. Корчевников поблагодарил за предложенную помощь.

«В добрый путь! С Богом!», «Чудное место, помолитесь за нас, грешных», «Это правда чудное место. Дивное Дивеево», «Крепкого Вам здоровья, благополучия, новых побед и достижений», «Спаси Господи! Вам, Борис, всего доброго! С Богом!», — написали люди в ответ.

Известно, что православные считают Дивеевский монастырь четвертым «земным Уделом Пресвятой Богородицы». Это намоленное место, христиане верят, что просьбы, которые здесь воздают Божьей Матери имеют хороший шанс быть услышанными.

Напомним, ведущий программы «Судьба человека» на «России-1» несколько лет назад пережил трепанацию черепа, ему удалили доброкачественную опухоль. После этого у Корчевникова испортился слух и ведущий вынужден использовать слуховой аппарат.

Слухи о раке Борис не подтверждает, он объясняет свою полноту (она нередко появляется при гормональной терапии) лечением, которое вынужден системно проходить после хирургического вмешательства. Известно, что доброкачественные новообразования могут перерасти в злокачественные, если за ними не следить.