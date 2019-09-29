НОВОСТИ

За Бориса Корчевникова будут молиться в Дивеевском монастыре

Поклонники телеведущего переживают за его здоровье.

За Бориса Корчевникова будут молиться в Дивеевском монастыре
Борис Корчевников. Фото КП /Гусейнов Виктор

Состояние здоровья телеведущего Бориса Корчевникова продолжает беспокоить его зрителей. Личный блог звезды наполнен посланиями с пожеланием ему долгих лет. Люди пишут, что молятся за него.

Один из поклонников Бориса написал в комментариях, что собирается в Дивеевский монастырь и намерен там помолиться за него. Корчевников поблагодарил за предложенную помощь.

«В добрый путь! С Богом!», «Чудное место, помолитесь за нас, грешных», «Это правда чудное место. Дивное Дивеево», «Крепкого Вам здоровья, благополучия, новых побед и достижений», «Спаси Господи! Вам, Борис, всего доброго! С Богом!», — написали люди в ответ.

Известно, что православные считают Дивеевский монастырь четвертым «земным Уделом Пресвятой Богородицы». Это намоленное место, христиане верят, что просьбы, которые здесь воздают Божьей Матери имеют хороший шанс быть услышанными.

Напомним, ведущий программы «Судьба человека» на «России-1» несколько лет назад пережил трепанацию черепа, ему удалили доброкачественную опухоль. После этого у Корчевникова испортился слух и ведущий вынужден использовать слуховой аппарат.

Слухи о раке Борис не подтверждает, он объясняет свою полноту (она нередко появляется при гормональной терапии) лечением, которое вынужден системно проходить после хирургического вмешательства. Известно, что доброкачественные новообразования могут перерасти в злокачественные, если за ними не следить.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис Корчевниковмонастырьрак мозгаЧто с Борисом Корчевниковымчудов монастырь
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
За Бориса Корчевникова будут молиться в Дивеевском монастыре
Интересно?
Поделись с друзьями: