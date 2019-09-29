Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки»

Новая интрига закрутилась накануне из-за новогодних представлений на льду, которые, как выяснилось, в один день должны будут выпустить Яна Рудковская и Татьяна Навка. «Перчинка» же истории заключается в том, что и в том, и в другом шоу на лед должны выйти дети звезд. В одном случае – Гном Гномыч – Саша Плющенко, во втором – Надя Пескова. Когда же выяснилось совпадение, жена Евгения Плющенко сдвинула выход программы.

Шансы организаторов завоевать сердца зрителей, а также получить наибольшую прибыль оценила в своем ЖЖ критичная, ироничная и острая на язык Лена Миро. Блогер считает, что Рудковская перенесла свое шоу неслучайно, потому что ее программа просто не выдержит конкуренции с шоу олимпийской чемпионки. К тому же, бизнесвумен не сможет заработать на ней.

«На программу Рудковской люди, возможно, пойдут, только если не будет какой-либо альтернативы. Все остальное — это не более, чем злость, обида и понимание, что денежки уплывают. Шоу Бабы Яги не может составить никакой конкуренции представлению Навки», — высказалась Миро в блоге.

Напомнила Миро и о «любимой мозоли» многих подписчиков Рудковской в Сети, обвиняющих ее в жестоком обращении с сыном и муштре. И все это, якобы, для того, чтобы воспитать их него второго Евгения Плющенко.

Ранее скандальный блогер раскритиковала идею Тины Канделаки создать в стране единый реестр насильников.