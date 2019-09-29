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Брежнева похвасталась стройной фигурой в спортивном белье

Певица поучаствовала в фотосессии для известного бренда Etam.

Брежнева похвасталась стройной фигурой в спортивном белье
Вера Брежнева. ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA

На официальной странице Веры Брежневой в социальной сети Instаgram появился новый снимок, который еще раз доказывает – фигура певицы просто роскошна. На фотографии 37-летняя певица демонстрирует спортивное нижнее белье, принимая участие в фотосессии для известного бельевого бренда Etam.

На певице черные леггинсы и укороченный топ. Все это выгодно подчеркивает изгибы ее фигуры. А вот подпись к снимку звезда решила сделать шуточную, не лишенную, впрочем, смысла.

«Главное, что нужно тренировать ежедневно — любовь к себе и чувство юмора», — пишет Вера.

Поклонники и подписчики на страницу певицы в очередной раз удивились, как Брежневой удается сохранять идеальную форму, когда вокруг столько гастрономических соблазнов. Сила воли звезды действительно восхитила многих.

Напомним, недавно Вера Брежнева побывала в Париже, где посетила несколько показов в рамках Недели моды. На своей странице в Сети певица делилась с фанатами не только впечатлениями, но и модными нарядами, в которых блистала в Европе.

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Вера Брежневамодная фотосессияПевицафотосессия в нижнем белье
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Брежнева похвасталась стройной фигурой в спортивном белье
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