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Леонид Агутин показал новый снимок красавицы-дочери

Лиза, как и звездные родители, выбрала музыкальную карьеру.

Леонид Агутин показал новый снимок красавицы-дочери
ФОТО: ANATOLY LOMOKHOV/GLOBAL LOOK PRESS

Совсем недавно СМИ писали о том, что дочери российских звезд Леонида Агутина и Анжелики Варум Лизе, хочет построить свою музыкальную карьеру в США. У нее даже есть своя рок-группа, но пока ощутимых финансовых успехов музыка девушке не приносит. Потому, приученная к самостоятельности, Лиза подрабатывает и официанткой.

Но родители все равно гордятся своим талантливым ребенком. Накануне Леонид Агутин на своей странице в социальной сети Instagram поделился черно-белым снимком Лизы во время выступления на сцене. Девушка поет в микрофон, держа в руках гитару. Певец подписал снимок: «Liz Varum».

Кроме комплиментов красавице-Лизе поклонников артиста заинтересовал один момент. Почему дочь звезды носит фамилию Варум, а не Агутина. Впрочем, Леонид не стал объяснять это решение родителей начинающей певицы.

Кстати, недавно стал известен еще один талант мамы Лизы – Анжелики Варум. В программе «Ты не поверишь!» Леонид Агутин признался, что его жена «профессионально катает» и уже имеет впечатляющие карточные успехи.

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Леонид Агутин показал новый снимок красавицы-дочери
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