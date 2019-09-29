«Эпоха уходит, как остров под воду»: Валерия почтила память Захарова

На своей странице в социальной сети Instagram, как многие другие российские звезды, почтила память режиссера Марка Захарова певица Валерия. Вместо своих слов певица поделилась проникновенным стихотворением Олега Гаврилова «Уходит эпоха…».

«Уходит эпоха. Уходят с эпохой

как волны — за валом вал —

все те, кто её до последнего вздоха

собою как мог прикрывал.»

В конце публикации Валерия написала: «Светлая память великому режиссеру». К е словам и стихотворению Гаврилова присоединились многие звездные коллеги артистки: Иосиф Пригожин, Анна Нетребко, Валерий Сюткин. А Елена Малышева призналась, что от этих слов у нее ком в горле.

Напомним, Марк Захаров скончался на кануне в возрасте 85 лет, не дожив до своего очередного дня рождения всего две недели. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.