74-летняя Хелен Миррен выбежала на подиум босиком

Настоящее звездное шоу устроила компания L’Oreal Paris накануне в Париже на Неделе моды. Участниками показа стали Ева Лонгория, певица Шерил, Джери Хорнер и Хелен Миррен.

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Кстати, 74-летняя актриса с русскими корнями произвела на показе под открытым небом настоящий фурор. Миррен завершала показ, на подиум звезда выбежала босиком в «сенсационном», как пишет Daily Mail, платье. Это был черно-белый с принтом струящийся наряд. Он довел фигуру актрисы до совершенства: талия казалась совсем крошечной, а развиающиеся на ветру волны юбки делали образ особенно романтичным.

Напомним, не так давно актриса дала эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro, в котором, в частности, рассказала о том, что, как ни странно, выделяться из толпы она не любит. И даже передвигаться по горожу предпочитает на старом грязном Opel.