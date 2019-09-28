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Две сестры: поклонники Лизы Галкиной сравнили ее с Орбакайте

Обе дочери Пугачевой имеют светлые волосы и привлекательную внешность.

Две сестры: поклонники Лизы Галкиной сравнили ее с Орбакайте
Лиза И Максим Галкины/instagram.com/maxgalkinru/

Поклонники наследников Пугачевой разместили на своей страничке в Instagram фотоколлаж, предлагая подписчикам сравнить младшую и старшую дочь Примадонны.

«Две сестры. Как считаете, похожи?», — спросили они у пользователей Сети.

Мнения разделились. «Обе красавицы, но Лиза больше на маму похожа», «Ничего общего», «Нет, совсем не похожи», «Очень похожи», «Разный возраст, сравнивать сложно. Но красивые обе», — написано в комментариях под фото.

Кстати, в Сети можно найти снимки и маленькой Кристины Орбакайте. Вот некоторые из них.

А как считаете вы, Лиза похожа на свою старшую сестру?

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Тэги:

Алла ПугачеваГарри и Лиза ГалкиныЕлизавета ГалкинаКристина ОрбакайтеЛиза Галкина
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Две сестры: поклонники Лизы Галкиной сравнили ее с Орбакайте
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