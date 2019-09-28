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После выхода на свободу Мамаев стал полузащитником «Ростова»

Футболиста официально представили россиянам.

После выхода на свободу Мамаев стал полузащитником «Ростова»
Павел Мамаев. Фото Global look press

Практически сразу после выхода на свободу 28 сентября Павел Мамаев был официально представлен болельщикам в качестве полузащитника футбольного клуба «Ростов». Это произошло во время матча с «Динамо».

ФК Краснодар» разорвал с ним контракт и скандально известный спортсмен некоторое время был в статусе безработного. Теперь, согласно контракту, минимум два года он будет обязан отработать на «желто-синих». Если работодателя спортсмен устроит, он может продлить с ним договор на более длительный срок.

«В нашем клубе Павел будет выступать под десятым номером. Павел Мамаев успешно прошел медицинское обследование в «Ростове», для него составлен план индивидуальных тренировок. Мы желаем Павлу успешного выступления в желто-синей футболке!», — сообщили представители команды на своих страничках в социальных сетях.

Напомним, год назад футболист в компании с Александром Кокориным устроил в Москве драку. Их признали виновными в избиении двух человек. Спортсмены получили примерно по полтора года заключения, однако были досрочно освобождены 17 сентября за примерное поведение.

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После выхода на свободу Мамаев стал полузащитником «Ростова»
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