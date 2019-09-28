После выхода на свободу Мамаев стал полузащитником «Ростова»

Практически сразу после выхода на свободу 28 сентября Павел Мамаев был официально представлен болельщикам в качестве полузащитника футбольного клуба «Ростов». Это произошло во время матча с «Динамо».

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ФК Краснодар» разорвал с ним контракт и скандально известный спортсмен некоторое время был в статусе безработного. Теперь, согласно контракту, минимум два года он будет обязан отработать на «желто-синих». Если работодателя спортсмен устроит, он может продлить с ним договор на более длительный срок.

«В нашем клубе Павел будет выступать под десятым номером. Павел Мамаев успешно прошел медицинское обследование в «Ростове», для него составлен план индивидуальных тренировок. Мы желаем Павлу успешного выступления в желто-синей футболке!», — сообщили представители команды на своих страничках в социальных сетях.

Напомним, год назад футболист в компании с Александром Кокориным устроил в Москве драку. Их признали виновными в избиении двух человек. Спортсмены получили примерно по полтора года заключения, однако были досрочно освобождены 17 сентября за примерное поведение.