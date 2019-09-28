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Муж Боярской сопоставил Захарова с бароном Мюнхгаузеном

Максим Матвеев попрощался с великим режиссером.

Муж Боярской сопоставил Захарова с бароном Мюнхгаузеном
Максим Матвеев. Фото Global look press

Актеры, режиссеры и обычные россияне скорбят по ушедшему из жизни Марку Захарову. Театральный деятель умер 28 сентября от повторной пневмонии, он не сразу обратился к врачам, попав в больницу уже в критическом состоянии. Режиссера поместили в реанимационное отделение, однако помочь ему уже не смогли. С первичным воспалением легких Захаров обращался к докторам в августе.

Актер Максим Матвеев написал в своем блоге: «Захаров Марк Анатольевич… Учитель для всех нас… Спасибо за ваши уроки!».

Супруг Елизаветы Боярской опубликовал в Instagram лирический отрывок из всенародно любимой картины Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». Барон произносит в кадре знаменитые финальные слова: «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Серьезное лицо – еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь!».

Далее барон поднимается по лестнице к небу. Когда в кадре появляются титры, он продолжает идти вверх.

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Муж Боярской сопоставил Захарова с бароном Мюнхгаузеном
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