Ушел из жизни пианист Пауль Бадура-Шкода

Накануне скончался выдающийся пианист Пауль Бадура-Шкода. Он ушел из жизни 25 сентября. Ему был 91 год. Причину смерти артиста его близкие не озвучили.

По информации портала ClassicalMusicNews.ru, Бадура-Шкода был также солистом, ансамблистом, дирижером, педагогом, исследователем и литератором. Он окончил Венскую консерваторию по классу фортепиано профессора Виолы Терн. Давать концерты артист начал в 50-е годы прошлого столетия. Он довольно быстро зарекомендовал себя как искусный музыкант. Яркие выступления на больших конкурсах еще больше укрепили его репутацию.

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Со временем пианист стал гастролировать по всему миру, не раз устраивал концерты в СССР. Много времени Пауль Бадура-Шкода уделял и научной деятельности. На его счету множество статей и исследований, в которых он говорил о венских классиках, старинной музыке и других вопросах. Нередко артист читал лекции в разных учебных заведениях мира. В 70-е пианист встречался со студентами московской консерватории.

Напомним, в столице накануне скончался режиссер и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. Он умер в московской больнице 28 сентября.