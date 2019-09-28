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Ушел из жизни пианист Пауль Бадура-Шкода

Свою концертную деятельность музыкант начал еще в 50-х годах прошлого столетия.

Ушел из жизни пианист Пауль Бадура-Шкода
Пианист Пауль Бадура-Шкода Фото: globallookpress.com

Накануне скончался выдающийся пианист Пауль Бадура-Шкода. Он ушел из жизни 25 сентября. Ему был 91 год. Причину смерти артиста его близкие не озвучили.

По информации портала ClassicalMusicNews.ru, Бадура-Шкода был также солистом, ансамблистом, дирижером, педагогом, исследователем и литератором. Он окончил Венскую консерваторию по классу фортепиано профессора Виолы Терн. Давать концерты артист начал в 50-е годы прошлого столетия. Он довольно быстро зарекомендовал себя как искусный музыкант. Яркие выступления на больших конкурсах еще больше укрепили его репутацию.

Со временем пианист стал гастролировать по всему миру, не раз устраивал концерты в СССР. Много времени Пауль Бадура-Шкода уделял и научной деятельности. На его счету множество статей и исследований, в которых он говорил о венских классиках, старинной музыке и других вопросах. Нередко артист читал лекции в разных учебных заведениях мира. В 70-е пианист встречался со студентами московской консерватории.

Напомним, в столице накануне скончался режиссер и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. Он умер в московской больнице 28 сентября.

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Ушел из жизни пианист Пауль Бадура-Шкода
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