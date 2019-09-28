«Я помню вас таким!»: актриса Анжелика Кошевая о Марке Захарове

Актриса театра «Ленком» поблагодарила режиссера за то, что он взял ее в труппу.

Актриса Анжелика Кошевая, играющая в театре «Ленком», в своем микроблоге в Instagram поделилась мыслями по поводу кончины Марка Захарова. Она разместила фото постановщика и написала: «Марк Анатольевич, я помню Вас Таким! Веселым, позитивным человеком с искрометным юмором, человеком великого дара, человеком легендой, человеком создавшим целую эпоху, создавшим ЛЕНКОМ».

Актриса, известная по ролям в сериалах «Красивая жизнь» и «Две сестры», заявила, что благодарна Марку Анатольевичу за то, что он принял ее в труппу театра, дал возможность учиться у него. «Это боль утраты целой эпохи, целого поколения, нашей труппы, лично моя…» — подвела итог Кошевая.