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«Я помню вас таким!»: актриса Анжелика Кошевая о Марке Захарове

Актриса театра «Ленком» поблагодарила режиссера за то, что он взял ее в труппу.

«Я помню вас таким!»: актриса Анжелика Кошевая о Марке Захарове
Марк Захаров. Фото: Евгения Гусева/КП

Актриса Анжелика Кошевая, играющая в театре «Ленком», в своем микроблоге в Instagram поделилась мыслями по поводу кончины Марка Захарова. Она разместила фото постановщика и написала: «Марк Анатольевич, я помню Вас Таким! Веселым, позитивным человеком с искрометным юмором, человеком великого дара, человеком легендой, человеком создавшим целую эпоху, создавшим ЛЕНКОМ». 

Актриса, известная по ролям в сериалах «Красивая жизнь» и «Две сестры», заявила, что благодарна Марку Анатольевичу за то, что он принял ее в труппу театра, дал возможность учиться у него. «Это боль утраты целой эпохи, целого поколения, нашей труппы, лично моя…» — подвела итог Кошевая. 

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«Я помню вас таким!»: актриса Анжелика Кошевая о Марке Захарове
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