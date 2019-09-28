В МВД подтвердили, что у звезды «Счастливы вместе» были найдены запрещенные вещества

28 сентября в прессу поступила информация, что Наталья Бочкарева была остановлена накануне вечером сотрудниками ДПС. У актрисы в нижнем белье был обнаружен пакетик с запрещенными наркотическими веществами. Примечательно, что она сразу ответила утвердительно, когда у нее поинтересовались силовики, имеет ли женщина при себе что-то запрещенное. Позже она назвала даже название вида наркотиков, которое имела при себе.

Теперь звезда сериала «Счастливы вместе» утверждает, что никакого задержание не было. Все сведения о том, что у нее были найдены запрещенные вещества она называет ложью и провокацией. Тем временем, в МВД подтвердили задержание Бочкаревой. В правоохранительных органах подтвердили, что актриса была задержана. Она вела себя подозрительно и сильно нервничала. От освидетельствования Наталья отказалась, но при ней нашли запрещенные препараты и сразу изъяли их, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В отношении Бочкаревой было заведено уголовное дело, а в качестве меры пресечения была выбрана подписка о невыезде. Сейчас женщина находится дома со своими детьми. Также в Интернете появилось видео, на котором артистка запечатлена во время задержания. Она была облачена в футболку, темные джинсы и косуху. На руки звезды были надеты наручники. Наталья назвала сотрудникам ДПС свое полное имя и отчество, а также, сказала, что у нее был найден мешочек с остатками «средства». Вела себя актриса при задержании достаточно спокойно.