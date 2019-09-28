«Поклон артистам»: Владимир Винокур попрощался с Марком Захаровым

Коллеги Марка Захарова скорбят о его безвременной кончине. Знаменитый режиссер и народный артист России ушел из жизни 28 сентября в 10 часов утра в столичной клинике. Причиной его ухода из жизни стала вторичная пневмония. Режиссер долго боролся с недугом, но из-за осложнений его сердце остановилось.
Владимир Винокур написал в своем блоге: «Ушел из жизни Гений! Вечная память Марку Захарову! Поклон родным и артистам Театра!».
Ранее о Марке Захарове высказался Максим Виторган, который тоже считает, что сопоставимых людей по уровню таланта в России уже нет.
«В таких случаях говорят, что ушла эпоха… Нет, эпоха ушла уже давно. Может быть, не лучшая, но точно самая любимая. И вот теперь Марк Анатольевич поставил точку. «Это больше, чем факт. Так оно и есть на самом деле», — написал Виторган в своем блоге, процитировав барона Мюнхгаузена из знаменитого фильма Марка Захарова.