«Поклон артистам»: Владимир Винокур попрощался с Марком Захаровым

Коллеги Марка Захарова скорбят о его безвременной кончине. Знаменитый режиссер и народный артист России ушел из жизни 28 сентября в 10 часов утра в столичной клинике. Причиной его ухода из жизни стала вторичная пневмония. Режиссер долго боролся с недугом, но из-за осложнений его сердце остановилось.

больше по теме Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище Гражданская панихида пройдет в Ленкоме 1 октября.

Владимир Винокур написал в своем блоге: «Ушел из жизни Гений! Вечная память Марку Захарову! Поклон родным и артистам Театра!».

Ранее о Марке Захарове высказался Максим Виторган, который тоже считает, что сопоставимых людей по уровню таланта в России уже нет.