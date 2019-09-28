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Бритни Спирс опасается, что поклонники забудут о ней

Певица обратилась к фанатам с трогательной речью.

Бритни Спирс опасается, что поклонники забудут о ней
Фото: Globallookpress.com

Популярная в начале нулевых поп-певица Бритни Спирс в настоящее время переживает не самые простые времена. После развода с мужем звезду лишили родительских прав, у нее началась депрессия и она была вынуждена лечь в клинику лечения неврозов.

Все это сопровождалось сложными отношениями с отцом, который был назначен ее опекуном по суду и фактически распоряжался ее жизнью. Однако летом певица закончила лечение. Сейчас она дома, приходит в себя.

Судя по постам, регулярно появляющимся в ее соцсетях, она много занимается спортом, танцами, следит за режимом дня и продолжает петь. Тем не менее ни одного выступления Бритни пока не было.

На днях знаменитость заволновалась, что поклонники могут устать ждать ее возвращения и обратилась к ним с проникновенной речью.

«Я надеюсь, вы не забудете обо мне! У меня непростой период в жизни и я пытаюсь получить от него максимум пользы, понять, что я хочу. Я всю жизнь работаю без остановки с тех самых восьми лет, когда я оказалась в шоу-бизнесе. Но иногда так важно притормозить и задуматься о своей жизни. Я скучаю по вам. У меня действительно самые лучшие фанаты», — написала Спирс.

Фолловеры в комментариях отметили, что они действительно очень хотели бы вновь увидеть новые клипы Бритни или ее живое выступление, однако они готовы ждать столько, сколько потребуется.

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Бритни Спирс опасается, что поклонники забудут о ней
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