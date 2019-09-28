«Гена» из сериала «Универ» назвал Марка Захарова учителем

Звезда «Универа» Андрей Свиридов попрощался с Марком Захаровым в своем блоге. Режиссер умер 28 сентября после долгой борьбы с осложнениями после пневмонии. Он несколько дней провел в одной из столичных клиник.

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«Уходят учителя. Те, которые сформировали наше настоящее. Возможно, особенно молодые из вас, не смотрели ни одного его фильма и спектакля, но он живет в нас, в нашем ощущении прекрасного, в восприятии, в идеях… До свидания, Марк Анатольевич», — написал Андрей Свиридов.

В память о режиссере артист показал в блоге отрывок из культового фильма режиссера «Тот самый Мюнхгаузен». В нем барон забирается на пушку, чтобы отправиться в небо, на Луну.