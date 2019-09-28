Елена Валюшкина не скрыла слез, говоря о Захарове

Актриса Елена Валюшкина попрощалась в своем блоге с режиссером Марком Захаровым, который первым дал ей главную роль в кино. Напомним, она сыграла в картине «Обыкновенное чудо» очаровательную девушку Марию, в которую безответно был влюблен Граф Калиостро.

Эта роль дала великолепный старт вчерашней студентке театрального училища им. М.С. Щепкина. Актриса всю жизнь помнит об этом с огромной благодарностью к режиссеру.

«Марк Анатольевич, спасибо. Я плачу. Обнимаю ваш родной Ленком. Сашу. Вы всегда рядом. В ваших учениках. Они грандиозны. С вашим чувством юмора, иронией, этим взглядом. Его не перепутать ни с чем. Счастливый я человек. Покойтесь с миром. Дорогой вы наш человек», — написала она.

Напомним, Марк Захаров ушел в мир иной 28 сентября после перенесенной пневмонии.